Кравчук пропонує перенести «мінські засідання» до іншої країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу проходили завжди у Мінську

Україна може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу

Якщо протести в Білорусі не дозволить проводити засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, то їх можуть перенести до іншої нейтральної країни.

Про це голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі Українського радіо.

«Білорусь участі в тристоронній групі не бере. Якщо раптом не буде такої можливості проводити там зустрічі, то ми тоді і будемо шукати інше місце», - сказав він.

«Можна взяти зовсім нейтральну державу, та ж Швеція. Можемо їх попросити. Це – можливо», - додав голова української делегації.

Говорячи про мову й Донбас, Кравчук висловив думку, що в цьому регіоні можна зробити кроки щодо ширшого застосування російської мови, але про другу державну мову не йдеться.

«Не думаю, що мова поверне Донбас. Сьогодні на Донбасі ніхто не забороняв українську мову й не забороняє. Якщо це питання виникне на Донбасі, то, згідно з європейськими законами, посилаючись на загальноєвропейські закони, ми можемо порушувати питання не державності російської мови, а питання застосування цієї мови, оскільки Конституція гарантує розвиток і застосування мов національних меншин. І там ніде не написано про другу державну мову. Й у цих регіонах можна зробити кроки про ширше застосування російської мови, і це не буде порушенням українського закону», - сказав він.

Напередодні Кравчук запропонував замінити «особливий статус» Донбасу на інше поняття.

Раніше Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі.

Президент Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук – «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Читайте також: