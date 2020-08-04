Кравчук розповів, чим Фокін буде займатися в Мінській групі



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Леонід Кравчук та Вітольд Фокін

Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Мінської групи

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Кравчука, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

«Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас - ред) – налагодити між ними комунікацію. А якщо точно – координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти в відповідно до цього розуміння», - відповів Кравчук на питання про функції першого глави уряду в ТКГ.

Нагадаємо, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він також виступив за прямі перемовини «з людьми з окупованого Донбасу».

До слова, 28 липня другий президент України Леонід Кучма вдруге припинив свою роботу в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перший раз він виходив з даних переговорів в 2018 році.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

24 липня розвідка ВСУ повідомила, що Росія пригнала на Донбас більше 20 мінометів .

27 липня бойовики порушили перемир'я через 20 хвилин після його початку

29 липня обов'язки глави української делегації в переговорах у Мінську тимчасово взяв на себе віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков .

30 липня перший президент України Леонід Кравчук призначений главою ТКГ . За його словами, існує як мінімум два компромісу для встановлення миру на Донбасі .

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