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    Політика

    Кравчук розповів, чим Фокін буде займатися в Мінській групі

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    Леонід Кравчук та Вітольд Фокін - Кравчук розповів, чим Фокін буде займатися в Мінській групі
    Леонід Кравчук та Вітольд Фокін

    Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Мінської групи

    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами Кравчука, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

    «Спілкування та комунікація з людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити (окупований Донбас - ред) – налагодити між ними комунікацію. А якщо точно – координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти в відповідно до цього розуміння», - відповів Кравчук на питання про функції першого глави уряду в ТКГ.

    Нагадаємо, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він також виступив за прямі перемовини «з людьми з окупованого Донбасу».

    До слова, 28 липня другий президент України Леонід  Кучма вдруге припинив свою роботу в Тристоронньої контактній групі  щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перший раз він виходив з даних переговорів в 2018 році.

    Нагадаємо, 22 липня  Тристороння контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі  з 27 липня.

    24 липня розвідка ВСУ повідомила, що Росія пригнала на Донбас більше 20 мінометів .

    27 липня бойовики порушили перемир'я через 20 хвилин після його початку 

    29 липня обов'язки глави української делегації в переговорах у Мінську тимчасово взяв на себе віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Олексій Резніков . 

    30 липня перший президент України Леонід Кравчук призначений главою ТКГ . За його словами, існує як мінімум два компромісу для встановлення миру на Донбасі .

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    Донбас політика Леонід Кравчук Україна окуповані території
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