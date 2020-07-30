Кравчук погодився очолити українську делегацію у переговорах по Донбасу



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Перший президент незалежної України Леонід Кравчук буде вести переговори щодо Донбасу

86-річний експрезидент у «мінській» групі замінить 82-річного Кучму

Колишній президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

Про це Кравчук сьогодні повідомив у відеозверненні.

«Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився», — сказав Кравчук.

Також він оцінив діяльність Володимира Зеленського для встановлення миру на Донбасі. Кравчук вважає, що Зеленський «реанімував Нормандську четвірку та не боїться ухвалювати непопулярні рішення.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Раніше Зеленський назвав кілька претендентів на місце Кучми у ТКГ, серед них – перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.