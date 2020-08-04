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    Події в Україні

    Фокін вирішив приєднатися до Мінської групи

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    Вітольд Фокін вважає, що&nbsp;переконаний, що &laquo;без компромісів не буває домовленостей&raquo; - Фокін вирішив приєднатися до Мінської групи
    Вітольд Фокін вважає, що переконаний, що «без компромісів не буває домовленостей»

    Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко, - перший прем'єр - міністр незалежної України

    Перший прем'єр - міністр незалежної України Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він також виступив за прямі перемовини «з людьми з окупованого Донбасу». Про це він повідомив у коментарі виданню «Гордон».

    «Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським», – заявив Фокін.

    Своє рішення він планував озвучити 3 серпня на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

    «ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч із Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася. І сьогодні я повідомлю про своє рішення», – вважає Фокін.

    Він зазначив, що Кравчук, як і він, переконаний, що «без компромісів не буває домовленостей».

    «Я, як і Леонід Макарович, упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України», – резюмував Фокін.

    Нагадаємо, 28 липня другий президент України Леонід  Кучма вдруге припинив свою роботу в Тристоронньої контактній групі  щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перший раз він виходив з даних переговорів в 2018 році. 

    Нагадаємо, 22 липня  Тристороння контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі  з 27 липня.

    24 липня розвідка ВСУ повідомила, що  Росія пригнала на Донбас більше 20 мінометів .

    27 липня  бойовики порушили перемир'я через 20 хвилин після його початку 

    29 липня обов'язки глави української делегації в переговорах у Мінську тимчасово взяв на себе віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Олексій Резніков . 

    30 липня перший президент України Леонід Кравчук призначений главою ТКГ . За його словами, існує як мінімум два компромісу для встановлення миру на Донбасі .

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