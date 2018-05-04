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    Кремль чекає на конкретику від Вашингтону по переговорах Путіна і Трампа

    РФ не готова проявляти ініціативу по організації саміту
    Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва чекає на переговори по суті із представниками США, в рамках яких мали б вирішити конкретні питання щодо саміту лідерів двох країн. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому, на сьогодні, за словами Пєскова, в російської сторони немає ясності щодо можливої зустрічі, про
    • Сьогодні, 19:58
    • Розсилка
    Фото: РИА Новости

    РФ не готова проявляти ініціативу по організації саміту

    Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва чекає на переговори по суті із представниками США, в рамках яких мали б вирішити конкретні питання щодо саміту лідерів двох країн.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому, на сьогодні, за словами Пєскова, в російської сторони немає ясності щодо можливої зустрічі, про яку вперше заговорив Дональд Трамп у березні в рамках телефонної розмови із Володимиром Путіним.

    Також за цей час, як відзначив Пєсков, представники США не робили жодних кроків для підготовки такої зустрічі. Речник президента РФ заявив: «Ми все ще чекаємо».

    Нагадаємо, у свою чергу офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що питання щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна залишається відкритим.

    Росія США Путін Дональд Трамп політика
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