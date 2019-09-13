Кремль не виключає нового обміну з Україною



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Ррессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

За словами прессекретаря президента РФ Пєскова, «ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає»

Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає «Эхо Москвы».

«Це (новий обмін, - ред.) вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже, дуже копіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи», - заявив представник Кремля.

За його словами, «ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає».

«Тому це питання тих же самих двосторонніх контактів», - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові списки утримуваних в РФ громадян і чекає нового обміну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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