Вишинський планує приїхати на суд в Київ 16 вересня
За словами адвоката, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу
Головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, переданий до Росії, збирається приїхати на судове засідання в Київ 16 вересня.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Вишинського Андрія Доманського.
«Він, як і говорив, буде приїжджати на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде», - сказав адвокат.
За його словами, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу, і 16 вересня візьме участь в засіданні, яке пройде в Подільському райсуді Києва.
Нагадаємо, раніше Вишинський, який 7 вересня прибув до Москви в рамках російсько-українського обміну ув’язненими, заявив, що найближчим часом знову відправиться до Києва, щоб «брати участь в судових засіданнях і довести свою невинність».
Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.
Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.
Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.