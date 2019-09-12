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    Дочка Цемаха підтвердила їхнє повернення в «ДНР»

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    <div class="alt"> <p><span>Фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано Росії в рамках обміну з Україною. Тепер він виїхав із Росії</span></p> </div> <div class="copy"></div> - Дочка Цемаха підтвердила їхнє повернення в «ДНР»

    Фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано Росії в рамках обміну з Україною. Тепер він виїхав із Росії

    Марія Левченко-Цемах відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі рейсу МН17

    Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах повернувся на територію так званої «ДНР».

    Про це повідомила виданню «Настоящее время» його дочка Марія Левченко-Цемах.

    На питання «Які у вас плани далі?» дочка Цемаха відповіла: «Жити».

    Вона відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі рейсу МН17.

    Марія Левченко-Цемах заявила, що її батько вже дав всі свідчення «всім сторонам», які від нього свідчення хотіли отримати.

    Напередодні ЗМІ повідомляли, що Цемах з донькою виїхали з Росії.

    Як відомо, депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані. 

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

    5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

    Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

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