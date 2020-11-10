  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кремль: Турецьких миротворців у Карабасі не буде

    • Розсилка
    Дмитро Пєсков: Йшлося лише про створення в Азербайджані центру моніторингу умов припинення вогню - Кремль: Турецьких миротворців у Карабасі не буде
    Дмитро Пєсков: Йшлося лише про створення в Азербайджані центру моніторингу умов припинення вогню
    Фото: прес-служба президента РФ

    Росія наполягає, що перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджено

    Текст тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху не містить положення про присутність турецьких військових на цій території. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    "Про присутність турецьких військових в Карабасі немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджено", -  цитує Пєскова Інтерфакс. 

    Він додав, що йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу умов припинення вогню.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Читайте також: Мир у Карабасі: Вірменія пішла на радикальні поступки, протестувальники захопили уряд, РФ посилює свій вплив. Головне


    Туреччина Росія Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies