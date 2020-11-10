Кремль: Турецьких миротворців у Карабасі не буде

Дмитро Пєсков: Йшлося лише про створення в Азербайджані центру моніторингу умов припинення вогню

Росія наполягає, що перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджено

Текст тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху не містить положення про присутність турецьких військових на цій території. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Про присутність турецьких військових в Карабасі немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджено", - цитує Пєскова Інтерфакс.

Він додав, що йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу умов припинення вогню.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



