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    Думки вголос

    Путін капітулював перед Ердоганом

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

    • Розсилка
    Путін капітулював перед Ердоганом

    Саме Туреччина займає тепер на Кавказі місце головної регіональної держави

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    Соглашение Алиева, Пашиняна и Путина о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта является не только и не столько фиксацией военной победы Азербайджана и по существу Турции (что бесспорно), но в первую очередь (для Армении и России) юридической фиксацией неисполнения Россией двух ключевых международных договоров: Договора о взаимопомощи между Россией и Арменией и Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которого являются Армения и Россия.

    По обоим договорам Россия была обязана после получения обращения от Армении об угрозе от третьих стран оказать Армении политическую и при некоторых условиях военную помощь. Обращения были направлены Пашиняном Путину, но оставлены без удовлетворения.

    Таким образом, краткие итоги произошедшего:

    1) стратегическим партнером России Путина на Кавказе является Турция в лице Эрдогана и в целом исламский мир; политические режимы, стремящиеся к талибанизации власти;

    2) не только Армения, но и Россия этим соглашением приняла условия Турции; именно Турция занимает теперь на Кавказе место главной региональной державы, у России нет для этого ни сил, ни средств;

    3) Россия готова жертвовать жизнями своих граждан (в том числе военнослужащих) и нести материальные затраты для защиты и поддержки геополитических интересов Турции;

    4) Путин не поддерживает ни одного политического лидера, пришедшего к власти на волне народного возмущения и требования, условного «майдана», подписанное Соглашение – это его ответочка и народу Армении, и лично Пашиняну, далее будут действия, направленные на отставку Пашиняна и его удаление из политики;

    5) исторически и культурно дружественная Армения политически потеряна для России на Кавказе вслед за Грузией на долгое время; армянское общество будет отворачиваться от России, в том числе внутри России;

    6) Соглашение усилило радикальные националистические силы и силы исламских религиозных фанатиков внутри России, в том числе в огромной по числу и влиянию азербайджанской общине и в Чечне; Рамзан Кадыров – прямой бенифициар соглашения по Нагорному Карабаху;

    7) Соглашение может оказаться переломным не только для Кавказа, но для развития ситуации на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Реджеп Таїп Ердоган Росія Путін Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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