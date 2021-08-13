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    Українка порівняла, як проходить вакцинація у нас і на Кіпрі (відео)

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    Довелося викликати поліцію, щоб заспокоїти охочих вакцинуватися - Українка порівняла, як проходить вакцинація у нас і на Кіпрі (відео)
    Довелося викликати поліцію, щоб заспокоїти охочих вакцинуватися
    Скріншот фото: відео Ірини Кевлюк

    На відео, яке опублікувала жінка, видно штовханину та черги до пункту вакцинації

    У Кіпрі, щоб вакцинуватися від коронавірусу, доводиться стояти в чергах протягом кількох годин. Натомість в Україні щеплення громадян відбувається значно швидше. Українська викладачка Ірина Кевлюк оприлюднила відео, яке показує процес вакцинації на Кіпрі.

    Так, 13 серпня перед будівлею зібралася велика черга охочих отримати щеплення. Людей організували в шеренгу, проте це не допомогло уникнути скупчень. Черги значно збільшилися, а настрої присутніх погіршились.

    «У черзі стоїмо більше двох годин і ще стільки ж, напевно, доведеться!!! Через крики й неадекватну поведінку деяких бажаючих організатори викликали навіть поліцію», – написала Ірина.

    Виявилося, що ті, хто прийшов на отримати щеплення – не місцеві, а легальні працівники, що працевлаштовані в Кіпрі. Жінка додає, що вже зробила щеплення, перебуваючи в Україні. І змогла оцінити, наскільки якісно організована кампанія з вакцинації на Батьківщині та на Кіпрі.

    «Пропонуються на вибір три вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Україні, до речі, все було чітко і швидко: зробила за 10-15 хв. Цінуймо те, що маємо», – додала користувачка.

    Нагадаємо, Україна перетнула позначку у сім мільйонів щеплень проти коронавірусу.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

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    Теги: Україна щеплення Кіпр вакцинація коронавірус
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    Українка порівняла, як проходить вакцинація у нас і на Кіпрі (відео)