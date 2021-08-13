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    На Тернопільщині госпіталізували дев'ятимісячну дитину з штамом «Дельта»

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    У Кременці госпіталізували з коронавірусом маму та дитину, якій дев&rsquo;ять місяців - На Тернопільщині госпіталізували дев'ятимісячну дитину з штамом «Дельта»
    У Кременці госпіталізували з коронавірусом маму та дитину, якій дев’ять місяців
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У Тернопільській області на штам коронавірусу «Дельта» хворіють троє дітей

    У Тернопільській області госпіталізували дев’ятимісячну дитину, у якої було виявлено штам коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє видання «Тернополяни».

    «У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій дев’ять місяців. Якщо в родині з'являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють відразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів», – заявила начальниця департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

    Відзначається, що в області на штам коронавірусу «Дельта» також хворіють ще дві дитини. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

    Як відомо, в Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою.

    До слова, оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта».

    Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

    Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

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    Теги: здоров'я діти лікарня Тернопільщина коронавірус
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    На Тернопільщині госпіталізували дев'ятимісячну дитину з штамом «Дельта»