На Тернопільщині госпіталізували дев'ятимісячну дитину з штамом «Дельта»

У Кременці госпіталізували з коронавірусом маму та дитину, якій дев’ять місяців

У Тернопільській області на штам коронавірусу «Дельта» хворіють троє дітей

У Тернопільській області госпіталізували дев’ятимісячну дитину, у якої було виявлено штам коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє видання «Тернополяни».

«У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій дев’ять місяців. Якщо в родині з'являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють відразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів», – заявила начальниця департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Відзначається, що в області на штам коронавірусу «Дельта» також хворіють ще дві дитини. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Як відомо, в Україні підтвердили вже три сотні випадків зараження «Дельтою.

До слова, оцінено ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта».

Також цього тижня на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта». А на Вінниччині померли троє хворих на штам «Дельта»

Нагадаємо, понад сім мільйонів щеплень зроблено в Україні.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.