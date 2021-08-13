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    Меркель перед візитом в Україну зустрінеться з Путіним

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    Путін і Меркель планують обговорити перспективи двостороннього співробітництва, заявили у Кремлі - Меркель перед візитом в Україну зустрінеться з Путіним
    Путін і Меркель планують обговорити перспективи двостороннього співробітництва, заявили у Кремлі
    Фото: Michael Kappeler / dpa

    20 серпня канцлерка Німеччини відвідає Москву

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перед візитом в Україну відвідає Росію, її візит відбудеться 20 серпня. Про це повідомляє «Риа Новости».

    Зазначається, що офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу 13 серпня оголосив цю інформацію.

    «У п'ятницю 20 серпня канцлерка відвідає Москву, подробиці програми ми повідомимо вам на початку наступного тижня», – сказав він.

    У Кремлі вже підтвердили майбутню зустріч президента РФ Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, додає «Тасс».

    «Планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях, а також розглянути ряд актуальних міжнародних і регіональних питань», – відзначили в пресслужбі Путіна.

    Раніше Офіс президента України озвучив теми переговорів Меркель та Зеленського.

    Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва. Напередодні Дня Незалежності вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо узгоджена дата візиту – 22 серпня.

    Однією з головних тем переговорів буде тема скандального газопроводу «Північний потік-2», який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

    Нагадаємо, що 13 липня у Берліні відбулась зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад чотири години.

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    Теги: Росія Німеччина Ангела Меркель Путін політика Україна
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    Меркель перед візитом в Україну зустрінеться з Путіним