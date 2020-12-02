Фіаско Росії в ООН. Україна зірвала спробу хитрістю легітимізувати представників «Л/ДНР»

Росія намагалася провести в Радбезі ООН засідання за участю представників бандформувань «Л/ДНР», використавши для цього спеціальну процедуру

Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього «формат Арріa» Ради безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ», − сказав Кулеба агентству Інтерфакс-Україна.

За словами глави МЗС, завдяки принциповій позиції українських партнерів у Раді Безпеки ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України», − наголосив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що представники «Л/ДНР» виступлять на засіданні Ради безпеки ООН 2 грудня, використавши «формат Арріa».

Засідання за «форматом Арріа» має характер дуже неформальних конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради безпеки проводити у приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок і за участю осіб, яких, на думку члена або членів Ради, було б корисно заслухати.

Процедура названа на честь посла Венесуели Діего Арріа, який почав застосовувати цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Раді (у 1992-1993 роках).

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.