Кримінальне провадження проти голови ЦВК Охендовського зупинене - Ситник



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Михайло Охендовський

За словами очільника НАБУ, справа проти Охендовського стала «відголоском» так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що кримінальна справа проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського призупинена.

Про це він заявив в ефірі «Громадського».

За словами очільника НАБУ, справа проти Охендовського стала «відголоском» так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів.

«На жаль воно (провадження - ред.) зупинене, в зв'язку з виконанням міжнародних доручень. Достатньо таки тривала дискусія була між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Детективи вважають, що цю справу можна передавати, прокурори вважають, що треба ще витребувати додаткові дані з закордону. Зараз статус цієї справи - вона зупинена», - розповів Ситник.

Він пояснив, що підозра Охендовському є, але провадження у справі зупинене.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що досудове розслідування щодо голови ЦВК Охендовського не поновлено.

У квітні Солом’янський районний суд Києва скасував постанову голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про припинення досудового розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Нагадаємо, що влітку 2016 року екс-перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів низці колишніх та нинішніх високопосадовців.

Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів з загальними виплатами на суму близько $2 млрд.