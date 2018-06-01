Кримський архієпископ Климент розповів про стан політв’язня Балуха, який голодує вже 75 днів

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Володимир Балух голодує з 19 березня

Український активіст продовжує безстрокове голодування, оголошене ним 19 березня

Стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха, безстрокове голодування якого триває в СІЗО Сімферополя, тяжкий. Він фізично виснажений і знесилений.

Про це у Facebook з посиланням на архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента повідомила Кримська правозахисна група.

«Стан Володимира (Балуха - ред.) тяжкий. Як може почуватися людина через стільки днів голодування? Володимир перебуває у фізичному виснаженні. У нього немає сил. Під час судового засідання (31 травня – ред.) він постійно пив воду», – сказав Климент.

За словами адвоката Балуха Дмитра Дінзе, напередодні в окупованому Криму сторона обвинувачення закінчила надавати докази в «суді» у справі українського активіста Володимира Балуха.