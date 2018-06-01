  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кримський архієпископ Климент розповів про стан політв’язня Балуха, який голодує вже 75 днів

    • Розсилка
    <span>Володимир Балух голодує з 19 березня&nbsp;</span> - Кримський архієпископ Климент розповів про стан політв’язня Балуха, який голодує вже 75 днів
    Володимир Балух голодує з 19 березня 

    Український активіст продовжує безстрокове голодування, оголошене ним 19 березня

    Стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха, безстрокове голодування якого триває в СІЗО Сімферополя, тяжкий. Він фізично виснажений і знесилений.

    Про це у Facebook з посиланням на архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента повідомила Кримська правозахисна група.

    «Стан Володимира (Балуха - ред.) тяжкий. Як може почуватися людина через стільки днів голодування? Володимир перебуває у фізичному виснаженні. У нього немає сил. Під час судового засідання (31 травня – ред.) він постійно пив воду», – сказав Климент.

    За словами адвоката Балуха Дмитра Дінзе, напередодні в окупованому Криму сторона обвинувачення закінчила надавати докази в «суді» у справі українського активіста Володимира Балуха.

    Нову справу проти Балуха порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. Сам активіст і його захист заявляють, що, навпаки, Ткаченко напав на Балуха.

    Український активіст продовжує безстрокове голодування, оголошене ним 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

    Раніше суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

    ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

    Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через прапор України у дворі його будинку.

     

    Читайте також
    Крим Росія окупанти ФСБ путінський режим СІЗО політв’язні голодування окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ