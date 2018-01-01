Кривава доба на Донбасі: троє бійців АТО підірвалися на міні

Двоє українських військовослужбовців поранено внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів, ще двоє постраждали внаслідок підриву на міні. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута. [READ_MORE] «Вчора під час проведення



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Двоє українських військовослужбовців поранено внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів, ще двоє постраждали внаслідок підриву на міні. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута.

«Вчора під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку внаслідок підриву на міні загинув наш захисник. Двоє українських воїнів отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів поблизу населених пунктів Новозванівка та Піски. Ще двоє під час проведення розмінування отримали ураження внаслідок підриву на міні та невідомому вибуховому пристрої», - сказав він

Поранених було оперативно доставлено до військових мобільних госпіталів, їм надається вся необхідна допомога.

Як повідомлялося, минулої доби зафіксовано дев’ять обстрілів сил АТО з боку бойовиків.