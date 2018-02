Кривава ДТП в Нігерії: загинули 22 дитини

Загинули 22 учня і водій, повідомляє AFP.

В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано. Водій втратив контроль над керуванням, коли намагався об'їхати вибоїну на дорозі.

У результаті відбулося лобове зіткнення з вантажівкою.

22 secondary school pupils on excursion & 4 others, reportedly died in an accident after their 18-seater bus had a head-on collision with a truck while they were both trying to avoid a pothole on Kano road. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/HedGQfaows