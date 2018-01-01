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    Кривава ДТП в Нігерії: загинули 22 дитини

    В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано
    У Нігерії пасажирський автобус зі школярами зіткнувся із вантажівкою. Загинули 22 учня і водій, повідомляє AFP. В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано. Водій втратив контроль над керуванням, коли намагався об'їхати вибоїну на дорозі. У результаті відбулося лобове зіткнення з вантажівкою. 22
    • Сьогодні, 07:18
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    В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано

    У Нігерії пасажирський автобус зі школярами зіткнувся із вантажівкою.

    Загинули 22 учня і водій, повідомляє AFP.

    В автобусі їхали діти із середньої школи на екскурсію до міста Кано. Водій втратив контроль над керуванням, коли намагався об'їхати вибоїну на дорозі.

    У результаті відбулося лобове зіткнення з вантажівкою.

    «Двадцять дві дитини загинули під час аварії разом зі своїм водієм, в той час як троє інших отримали серйозні поранення», - повідомила Кабіру Даура, прес-секретар федерального корпусу безпеки дорожнього руху в Кано.

    ДТП діти школи водій Африка
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