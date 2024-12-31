Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю

Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ, військової адміністрації Києва. Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці. Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області. Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік. Бійці ССО зайняли село на Курщині.

«Главком» склав добірку новин 30 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кадрові призначення в СБУ та КМВА

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Андрій Тупіков є майором МВС України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, відзначений 13 серпня 2015 року орденом Данила Галицького.

Також Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Наступним указом Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю. Причиною став жарт у шоу «Вечірній квартал», де були використані портрети Фаріон. Про це Семчишин написала в Instagram.

Судячи зі скринів, йдеться про сценку «Фахівець з позбавлення усього к***пського з дурної голови», яка вийшла у «Кварталу 95» рік тому, коли Фаріон була ще жива. Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру». Для цього лікування він, зокрема, використовує портрети Фаріон – ставить їх по периметру навколо прихильника «руського миру».

Згодом студія «Квартал 95» вибачилась за появу в телеефірі гумористичного номера, у якому пожартували про мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили цього року.

Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці

На офіційних сайтах клубів «Карпати» та «Рух» з'явилися повідомлення про об'єднання двох клубів. Це станеться з сезону 2025/26, а поточний чемпіонат команди дограють окремо.

Так, основну команду буде створено на базі «Карпат», а «Рух» з літа 2025 року займатиметься академією клубу.

«Львів вартий більшого – Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях. Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу «Карпати», - йдеться у повідомленні.

На цей момент клуби не дають подробиць того, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області

Сьогодні вночі, 31 грудня, підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Як зазначає пресслужба Генштабу, на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

Бійці ССО зайняли село на Курщині

Завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Про це стало відомо з повідомлення Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі», – йдеться у повідомленні.

Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік

Протягом 2024 року Україна збила понад 1,3 тис. ракет різних типів, 11,2 тис. ударних безпілотників, 3,2 тис. розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 російських літаків і шість вертольотів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 тис. літаковильотів, майже 9 тис. із них – на бойове застосування західних засобів ураження.

Як порівняти з попереднім роком, у 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів. Окрім того, з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні Shahed – так ворог намагається перевантажити українську протиповітряну оборону.