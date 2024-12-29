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29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто братися за важливі чи важкі справи

29 грудня відзначається День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Міжнародний день єврейської книги та Міжнародний день віолончелі. Віряни вшановують пам’ять дітей, вбитих у Вифлеємі.

День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ

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Щорічно 29 грудня в Україні відзначається професійне свято – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Його започаткували 27 грудня 2010 року.

Дата святкування встановлена на честь створення пресслужби Міністерства оборони та призначення на посаду військового прессекретаря суверенної держави.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений задля підвищення престижу професії, а також як день подяки за віддану та професіональну діяльність робітників цієї сфери.

Міжнародний день єврейської книги

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день єврейської книги. Це культурна подія, спрямована на популяризацію єврейської літератури, історії та традицій. Це свято не має офіційно встановленої дати, але його відзначають у багатьох єврейських громадах по всьому світу, зазвичай восени або взимку, часто під час Єврейського книжкового місяця (Jewish Book Month), що проходить напередодні свята Хануки.

Міжнародний день віолончелі

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики. Датою для цього свята обраний день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музично-громадського діяча Пабло Казальс (ісп. Pablo Casals, 1876-1973).

Композитору належать ораторія «Ясла», «Гімн Організації Об'єднаних Націй», відомий також як «Гімн Миру» для оркестру, симфонічні, хорові, камерно-інструментальні та інші твори. Найбільшу популярність придбала каталонська народна «Пісня птахів» в його перекладенні для віолончелі та його записи Баха для віолончелі.

Яке сьогодні релігійне свято

29 грудня в церковному календарі – День святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі. Вифлеємські немовлята – це хлопчики віком до двох років, яких наказав вбити цар Ірод, коли дізнався про народження Ісуса Христа. За Євангелієм від Матвія, волхви побачили зірку, що означала прихід нового царя, і пішли шукати його в Юдеї. Ірод, який боявся втратити свій престол, попросив волхвів повідомити йому про місце, де перебуває немовля, щоб він міг уклонитися йому. Але волхви, попереджені Богом у сні, не повернулися до Ірода, а пішли іншим шляхом. Тоді Ірод розлютився і наказав знищити всіх хлопчиків у Вифлеємі та околицях.

Ця жорстока різанина називається вбивством невинних. Вифлеємські немовлята вважаються першими мучениками за Христа, хоча вони не знали про нього.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ходити до лісу.
  • Не варто братися за важливі чи важкі справи.
  • Краще не жалітися на долю і не сумувати.

Народні прикмети

  • Якщо на небі низько пливуть хмари, то прийде холоднеча.
  • Уночі мерехтять зірки – до морозу.
  • Якщо заметіль, то день буде похмурим.
  • Тепла погода вказує на те, що весна прийде рано і буде теплою.

Пам’ятні події 29 грудня

  • 1845 – Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, що стало причиною початку війни між США та Мексикою.
  • 1891 – Томас Едісон запатентував радіо.
  • 1911 – Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год.
  • 1937 – Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву «Ейре».
  • 1940 – Лондон був підданий найпотужнішому за весь час Другої Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників.
  • 1958 – З Карного кодексу СРСР виключено поняття «ворог народу».
  • 1964 – Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС.
  • 1989 – Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни.
  • 1991 – Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш.
  • 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт».
  • 1995 – Відкриття метрополітену у Дніпрі.
  • 1996 – У Гватемалі закінчилася 36-річна громадянська війна.
  • 1999 – Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України.
  • 2008 – Почалася нова «газова війна» Росії проти України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.

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