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Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Антикорупціонеру Лємєнову, якого судять за ухиляння від армії, обрали запобіжний захід
фото: uacrisis.org

8 грудня Лємєнову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Суд обрав запобіжний захід антикорупціонеру та засновнику аналітичного центру «StateWatch» Олександру Лємєнову, якого звинувачують в ухиленні від служби та неявці за повісткою до ТЦК. Йому призначено заставу у розмірі 60,5 тис. грн – таку ухвалу прийняв Білоцерківський міськрайонний суд 27 грудня 2024 року.

Зокрема, в ній вказано, що Лємєнов має військову спеціальність «організація морально-психологічного забезпечення військ» і ще у лютому 2024 року ВЛК визнала його придатним до військової служби, пише «Закон і бізнес».

Але починаючи з листопада, Лємєнов ухилявся від відвідування Білоцерківського ТЦК, де стоїть на обліку, і як наслідок – був оголошений у розшук. Під час досудового розслідування він також не з’являвся до слідчого, що «свідчить про його неналежну процесуальну поведінку», відзначено в ухвалі.

А 6 грудня, коли він прибув до ТЦК, йому було зачитано повістку про необхідність прибути на збірний пункт і попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Проте Лємєнов у присутності свідків відмовився від отримання повістки і у визначений час не з’явився на збірний пункт, про причини неявки не повідомив.

Вже 8 грудня Лємєнову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

«Лємєнов О.В., достовірно знаючи про воєнний стан на території України, без будь-яких докорів сумління та співчуття вчинив кримінальне правопорушення у сфері забезпечення призову та мобілізації», – відзначив слідчий суддя, обираючи запобіжний захід.

Суд також допитав свідків, які підтвердили обставини, надані слідчим.

60,5 тис. грн застави Лємєнов повинен внести на депозитний рахунок суду протягом 5 днів. Також суд зобовʼязав його прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та повідомляти їх про зміну свого місця проживання.

Нагадаємо, раніше ДБР порушило низку кримінальних справ зокрема проти керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна зокрема про ухилення від мобілізації.

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Теги: прокуратура суд закон воєнний стан суддя розслідування Україна

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