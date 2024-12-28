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Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Прогноз погоди на 28 грудня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують місцями туман

В Україні у суботу, 28 грудня, без істотних опадів. Подекуди – туман, слабка ожеледь. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях туман, слабка ожеледь, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Карпатах вночі -1-6°С.

Прогноз погоди на 28 грудня
Прогноз погоди на 28 грудня
фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів, місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3°С.

У Києві вночі близько 0°С, вдень від +1 до +3°С.

Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина Україна вітер дощ погода

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