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Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
фото: з відкритих джерел

2024 рік пройде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона

Наближається Новий 2024 рік. А це означає, що настав час вітати своїх близьких, друзів і родичів з прийдешнім святом. «Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки.

Нагадаємо, 2024 рік буде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона – зодіакальним символом по китайському гороскопу. Наступні 12 місяців обіцяють бути більш сприятливими, або принаймні менш насиченими подіями, ніж рік Кролика.

Вірші, проза та листівки до свята: 

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги і надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 1
фото з відкритих джерел

***

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі – завжди тепло!

Дід Мороз здійснить хай мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта щоб водилась

На картках і в гаманці!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 2
фото з відкритих джерел

***

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 3
фото з відкритих джерел

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 4
фото з відкритих джерел

***

Рік Дракона настає,

Від душі вас вітаємо!

Жити красиво і успішно

Під його крилом бажаємо.

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 5
фото з відкритих джерел

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 6
фото з відкритих джерел

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 7
фото з відкритих джерел

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 8
фото з відкритих джерел

***

Вітаю з Новим роком 2024. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 9
фото з відкритих джерел

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 10
фото з відкритих джерел

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2024 році здійснилися всі ваші мрії і бажання!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 11
фото з відкритих джерел

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 12
фото з відкритих джерел

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Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші фото 13
фото з відкритих джерел

Яскраві листівки до Нового року

Також «Главком» зібрав добірку листівок на новорічну тематику, які можна відправити рідним і друзям.

8 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел
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Теги: свята Україна свято Щастя валюта

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