Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші

2024 рік пройде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона

Наближається Новий 2024 рік. А це означає, що настав час вітати своїх близьких, друзів і родичів з прийдешнім святом. «Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки.

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Нагадаємо, 2024 рік буде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона – зодіакальним символом по китайському гороскопу. Наступні 12 місяців обіцяють бути більш сприятливими, або принаймні менш насиченими подіями, ніж рік Кролика.

Вірші, проза та листівки до свята:

Скоро прийде Новий рік

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Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

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Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги і надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

фото з відкритих джерел

***

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

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Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі – завжди тепло!

Дід Мороз здійснить хай мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта щоб водилась

На картках і в гаманці!

фото з відкритих джерел

***

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

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Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

фото з відкритих джерел

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

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Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

фото з відкритих джерел

***

Рік Дракона настає,

Від душі вас вітаємо!

Жити красиво і успішно

Під його крилом бажаємо.

фото з відкритих джерел

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

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Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

фото з відкритих джерел

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

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Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

фото з відкритих джерел

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

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Щоби ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

фото з відкритих джерел

***

Вітаю з Новим роком 2024. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

фото з відкритих джерел

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

фото з відкритих джерел

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2024 році здійснилися всі ваші мрії і бажання!

фото з відкритих джерел

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Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

фото з відкритих джерел

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Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

фото з відкритих джерел

Яскраві листівки до Нового року

Також «Главком» зібрав добірку листівок на новорічну тематику, які можна відправити рідним і друзям.