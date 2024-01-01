Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
2024 рік пройде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона
Наближається Новий 2024 рік. А це означає, що настав час вітати своїх близьких, друзів і родичів з прийдешнім святом. «Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки.
Нагадаємо, 2024 рік буде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона – зодіакальним символом по китайському гороскопу. Наступні 12 місяців обіцяють бути більш сприятливими, або принаймні менш насиченими подіями, ніж рік Кролика.
Вірші, проза та листівки до свята:
Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги і надії,
Щоб здійснилися всі мрії.
***
В Новий рік бажаю щастя,
Щоб усе гаразд було,
Гарним буде хай ваш настрій,
А в душі – завжди тепло!
Дід Мороз здійснить хай мрії
Заповітні ваші всі,
І валюта щоб водилась
На картках і в гаманці!
***
Ялинку дружно прикрашайте,
Новому року двері відчиняйте.
Вітаю з Новим роком вас
У цей святковий дивний час.
Нехай пухнастий білий сніг
Засипле щастям ваш поріг.
Добробуту бажаю і добра,
Щастя, злагоди, сімейного тепла.
***
На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!
***
Рік Дракона настає,
Від душі вас вітаємо!
Жити красиво і успішно
Під його крилом бажаємо.
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!
***
З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Вітаю з Новим роком 2024. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!
***
З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2024 році здійснилися всі ваші мрії і бажання!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!
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Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!
Яскраві листівки до Нового року
Також «Главком» зібрав добірку листівок на новорічну тематику, які можна відправити рідним і друзям.
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