Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня

Синоптики прогнозують місцями туман

В Україні у неділю, 29 грудня, передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Карпатах вночі -2-7°С.

Прогноз погоди на 29 грудня фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3°С.

У Києві протягом доби від 0°С до +2°С.

Вранці туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.