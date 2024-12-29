Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Синоптики прогнозують місцями туман
В Україні у неділю, 29 грудня, передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Карпатах вночі -2-7°С.
У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3°С.
У Києві протягом доби від 0°С до +2°С.
Вранці туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
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