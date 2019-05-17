Крючков повернувся в Україну



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Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн

Раніше прокурори САП дозволили Крючкову виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами

Екс-голова правління «Енергомережі» та колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень, повернувся в Україну з Німеччини.

Про це 17 травня повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка.

Раніше прокурори САП дозволили Крючкову виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами – у зв’язку з операцією його сина.

З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

Згодом Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.