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    Крючков повернувся в Україну

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    <p><span>Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн <o:p></o:p></span></p> - Крючков повернувся в Україну

    Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн

    Раніше прокурори САП дозволили Крючкову виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами

    Екс-голова правління «Енергомережі» та колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень, повернувся в Україну з Німеччини.

    Про це 17 травня повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка.

    Раніше прокурори САП дозволили Крючкову виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами – у зв’язку з операцією його сина.

    З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт.

    Нагадаємо, журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

    Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

    15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

    Згодом  Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.

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