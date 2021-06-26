  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кучма, Чорновіл і Рада без серпа і молота. У Разумкова замовили друк фото на 33 тис. грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Колишній Голова Верховної Ради Олександр Мороз і експрезидент Леонід Кучма підписують угоду - Кучма, Чорновіл і Рада без серпа і молота. У Разумкова замовили друк фото на 33 тис. грн
    Колишній Голова Верховної Ради Олександр Мороз і експрезидент Леонід Кучма підписують угоду
    Фото з відкритих джерел

    Фотосвітлини будуть надруковані на акрилі

    Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендера 24 червня уклало договір з фізичною особою-підприємницею Оленою Вітковською на друк історичних фотографій загальною вартістю 33,29 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    У цілому, запланували друк 14 історичних фотографій розміром 1500х1000 см на акрилі.

    Серед переліку як чорно-білі, так і кольорові світлини рухівця В’ячеслава Чорновола, експрезидента Леоніда Кучми, дівчини з Майдану, людей, котрі тримають тризуб, патріарха-предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви Любомира Гузара, Героя України і нардепа чотирьох скликань Ігоря Юхновського, титульної сторінки Декларації про державний суверенітет з підписами, фото з архіву Конституції Пилипа Орлика.

    Також буде віддруковано загальне фото біля Верховної Ради, на будівлі якої зображені ще комуністичні символи серп і молот. З цього приводу замовник зазначив переможниці тендера, що під час друку цієї фото слід обрізати серпа і молота.

    Як повідомляв «Главком», раніше управління справами апарату Верховної Ради уклало договір з державним підприємством «Видавництво Верховної Ради» на виготовлення друкованого видання «Моя Конституція 25 років». Вартість одного видання коштуватиме 622 грн. Всього планують надрукувати 80 примірників.

    Також у Разумкова замовили дев’ять сувенірних книг «Конституція України» загальною вартістю 48,9 тис. грн.

    Нагадаємо, що 28 червня Україна відзначатиме 25 річницю з дня ухвалення Конституції.

    30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

    Читайте також: Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Теги: Верховна Рада Конституція Леонід Кучма В'ячеслав Чорновіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кучма, Чорновіл і Рада без серпа і молота. У Разумкова замовили друк фото на 33 тис. грн