Кучма, Чорновіл і Рада без серпа і молота. У Разумкова замовили друк фото на 33 тис. грн

Фотосвітлини будуть надруковані на акрилі

Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендера 24 червня уклало договір з фізичною особою-підприємницею Оленою Вітковською на друк історичних фотографій загальною вартістю 33,29 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

У цілому, запланували друк 14 історичних фотографій розміром 1500х1000 см на акрилі.

Серед переліку як чорно-білі, так і кольорові світлини рухівця В’ячеслава Чорновола, експрезидента Леоніда Кучми, дівчини з Майдану, людей, котрі тримають тризуб, патріарха-предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви Любомира Гузара, Героя України і нардепа чотирьох скликань Ігоря Юхновського, титульної сторінки Декларації про державний суверенітет з підписами, фото з архіву Конституції Пилипа Орлика.

Також буде віддруковано загальне фото біля Верховної Ради, на будівлі якої зображені ще комуністичні символи серп і молот. З цього приводу замовник зазначив переможниці тендера, що під час друку цієї фото слід обрізати серпа і молота.

Як повідомляв «Главком», раніше управління справами апарату Верховної Ради уклало договір з державним підприємством «Видавництво Верховної Ради» на виготовлення друкованого видання «Моя Конституція 25 років». Вартість одного видання коштуватиме 622 грн. Всього планують надрукувати 80 примірників.

Також у Разумкова замовили дев’ять сувенірних книг «Конституція України» загальною вартістю 48,9 тис. грн.

Нагадаємо, що 28 червня Україна відзначатиме 25 річницю з дня ухвалення Конституції.

30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.