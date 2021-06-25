Стало відомо, що обговорять депутати на позачергових засіданнях Ради

Корнієнко: «У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо прийняти кілька важливих, термінових законопроектів»

1 липня нардепи планують розглянути законопроект про «Велику реставрацію»

Крім пленарних засідань, передбачених графіком парламенту, на наступному тижні Верховна Рада збереться на два позачергових. Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає «Інтерфакс-Україна»

«До кінця сесії залишилося два пленарні тижні, під час яких Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо прийняти кілька важливих, термінових законопроектів», – зазначив він.

За словами Корнієнка, на позачерговому засіданні 29 червня депутати розглянуть законопроект про національний опір, суміжний з ним законопроект про збільшення чисельності ЗСУ, а також законопроект про критичну інфраструктуру.

Також у другому читанні депутати планують прийняти документ, який повертає «чорнобильські» пільги.

1 липня нардепи планують розглянути законопроект про «Велику реставрацію».

Депутати мають намір розглянути ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції та пакет законопроектів, що стосуються олігархів.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» восени анонсувала масштабний форум.