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    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців

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    Toyota Camry 2021 модельного року - Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Toyota Camry 2021 модельного року
    Фото з відкритих джерел

    Верховна Рада планує закупити 21 автомобіль. Для парламенту закуплять седани бізнес-класу Toyota Camry

    Для Верховної Ради закуплять нові автомобілі. Мова про Toyota Camry – японський седан бізнес-класу. Інформація про відповідний тендер з’явилася в системі електронних закупівель ProZorro.

    Замовником виступає Автобаза управління справами апарату Верховної Ради України.

    Всього планується закупити 21 автомобіль, очікувана загальна вартість яких – 18 мільйонів гривень. Тобто один автомобіль може коштувати майже 860 тисяч гривень.

    Аукціон заплановано на 16 серпня 2021 року.

    Відповідно до технічного завдання до тендеру, автомобілі повинні бути 2021 року випуску, чорного кольору, з об'ємом двигуна 2,5 літра, колісні диски – 17 дюймів, коробка передач – 8-ступінчаста, автоматична.

    Крім цього, автомобіль повинен бути укомплектований акустичним лобовим склом з тонованого смугою темно-синього кольору, обігрівом заднього скла з автотаймером, склоочисниками з датчиком дощу, підігрівом сидінь, клімат- і круїз-контролем.

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    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців
    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців

    Треба відзначити, що Camry – це не найдешевший седан, який Toyota пропонує в Україні. Є біль доступна Corolla, яка коштує приблизно на 350 тисяч гривень дешевше. Але українським політикам та чиновникам такі автомобілі не подобаються.

    Зазначимо, Toyota Camry – це далеко не найдорожчий автомобіль, який дозволяли собі українські можновладці. Наприклад, у 2020 році ДБР та Нацбанк купили собі Toyota Land Cruiser 200 – один з найбільших та найдорожчих позашляховиків в Україні. За один такий автомобіль український Нацбанк заплатив 2,4 мільйона гривень.

    Детально про найдорожчі автомобілі 2020 року, які були куплені на державних тендерах, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    До речі, нещодавно Toyota презентувала абсолютно новий Land Cruiser з індексом 300. Всі подробиці про новинку – за посиланням.

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    Теги: Верховна Рада ProZorro аукціон Toyota Toyota Land Cruiser Toyota Camry
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    Верховна Рада закупить автомобілі бізнес-класу. На що витратять гроші українців