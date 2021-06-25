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    Зеленський скликатиме позачергову Раду через закон про олігархів. Названо дату

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    Президент сформує порядок денний на два наступні засідання - Зеленський скликатиме позачергову Раду через закон про олігархів. Названо дату
    Президент сформує порядок денний на два наступні засідання
    Фото з відкритих джерел

    У парламенті готуються до розгляду законопроєкту про олігархів

    Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів наступного пленарного тижня.

    Як повідомила у коментарі «РБК-Україна» заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, розгляд законопроєкту має відбутися у четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.

    «У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів... Вірогідно, що ці позачергові засідання (у вівторок і четвер, – ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно президент формує порядок денний», – підкреслила депутатка.

    Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроєкт Зеленського про олігархів у середу, 30 червня.

    Зазначимо, група депутатів Європарламенту з Італії виступила проти ухвалення закону про олігархів.

    Як відомо, 2 червня президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

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    Теги: Верховна Рада олігархи закон політика Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Євгенія Кравчук
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    Зеленський скликатиме позачергову Раду через закон про олігархів. Названо дату