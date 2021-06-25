Зеленський скликатиме позачергову Раду через закон про олігархів. Названо дату

Президент сформує порядок денний на два наступні засідання

У парламенті готуються до розгляду законопроєкту про олігархів

Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів наступного пленарного тижня.

Як повідомила у коментарі «РБК-Україна» заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, розгляд законопроєкту має відбутися у четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.

«У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів... Вірогідно, що ці позачергові засідання (у вівторок і четвер, – ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно президент формує порядок денний», – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроєкт Зеленського про олігархів у середу, 30 червня.

Зазначимо, група депутатів Європарламенту з Італії виступила проти ухвалення закону про олігархів.

Як відомо, 2 червня президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.