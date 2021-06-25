У Разумкова замовили книги «Конституція України» в шкірі вартістю 5440 грн за штуку

Всього має бути виготовлено дев’ять примірників сувенірної книги

Придбання сувенірної продукції відбувається з нагоди Дня Конституції

Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендера 23 червня замовило у фізичної особи-підприємниці Вікторії Перепелко сувенірну книгу «Конституція України» загальною вартістю 48,9 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Загалом має бути виготовлено дев’ять примірників книги. Її палітурка матиме французьку суцільношкіряну ручну роботу з гравіюванням, високим рельєфом та тисненням по шкірі. У центрі палітурки має бути художня композиція з гравіюванням під «золото».

Таким чином, вартість одного примірника книги коштуватиме 5440 грн.

Як повідомляв «Главком», раніше управління справами апарату Верховної Ради уклало договір з державним підприємством «Видавництво Верховної Ради» на виготовлення друкованого видання «Моя Конституція 25 років». Вартість одного видання коштуватиме 622 грн. Всього планують надрукувати 80 примірників.

Нагадаємо, що 28 червня Україна відзначатиме 25 річницю з дня ухвалення Конституції.

30 березня президент Володимир Зеленський видав Указ про відзначення 25-ї річниці Конституції України. Уряду доручено забезпечити широке висвітлення заходів, а Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.