Кулеба закликав вивести з тіні проблему гендерно зумовленого насильства



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Фото: kmu.gov.ua

Дмитро Кулеба: Над вирішенням проблеми домашнього насильства працюють і громадські організації, і уряд, і наші міжнародні партнери, але вона досі далека від вирішення

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та дівчат Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликає вивести проблему насильства з тіні та докласти всіх зусиль для боротьби з нею. Про це він заявив у понеділок, 25 листопада, виступаючи в Будинку Уряду на відкритті виставки «16 днів проти насильства», організованої за підтримки Фонду ООН з народонаселення, йдеться на сайті Кабміну.

Участь у заході взяли перша леді Олена Зеленська, Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, представник Фонду народонаселення ООН в Україні Хайме Надаль, народний депутат України Марина Бардіна, почесний амбасадор Фонду народонаселення ООН в Україні Марія Єфросиніна.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що Україна докладає системних зусиль для боротьби з гендерно зумовленим насильством. Йдеться про новий закон про захист від домашнього насильства, який ухвалив попередній склад парламенту, запуск підрозділу поліції для протидії домашньому насильству «Поліна». «Над цією соціальною проблемою працюють і громадські організації, і уряд, і наші міжнародні партнери, але вона досі далека від вирішення», – додав Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що уряд працює над тим, щоб захист ставав ефективнішим і більше людей почувалися у безпеці. Так, наприклад, з січня 2018 року, коли була створена гаряча лінія для протидії насильству, кількість звернень постійно збільшується, а загалом зросла на 22%. Дмитро Кулеба переконаний: «Це означає, що зростає довіра до гарячої лінії, довіра до зусиль влади щодо боротьби з насильством, тобто проблема виходить з тіні».

«Хочу закликати всіх не боятися говорити про цю проблему. Не боятися інформувати поліцію, фахівців на гарячій лінії про те, що відбувається», – закликав віце-прем’єр-міністр.

На виставці представлені історії жертв насильства. Вони демонструють кроки, які Україна здійснила для якісної допомоги постраждалим, але також звертають увагу на те, що досі необхідно зробити для боротьби з насильством.

Міжнародна акція покликана залучити представників урядів, парламентів, громадських організацій, партнерів ООН та інших, аби залучити якомога більше людей до боротьби з насильством, висвітлити питання, пов’язані із запобіганням та викоріненням насильства щодо жінок і дівчат, яке є одним з найпоширеніших порушень прав людини у світі.

Зазначимо, що серед 95 тис. офіційно зареєстрованих у Міністерстві соціальної політики України постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини

Як повідомлялось, у рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства» дружина президента Олена Зеленська взяла участь у відкритті у Кабміні виставки, присвяченої українцям, які стали жертвами насильства, але зуміли його подолати.

25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Він був заснований ООН рівно 20 років тому - 25 листопада 1999 року. «16 днів активізму проти гендерного насильства» – всесвітня акція, ініційована Центром жіночого глобального лідерства у 1991 році з метою привернення уваги до проблем гендерно зумовленого насильства, а також активізації діяльності державних структур і громадських організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології у суспільстві, яка проходить з 25 листопада по 10 грудня. З початку двохтисячних років щорічно проходить і в Україні. Починається 25 листопада з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і завершується 10 грудня – в Міжнародний день прав людини.