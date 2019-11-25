Кулеба закликав вивести з тіні проблему гендерно зумовленого насильства
Дмитро Кулеба: Над вирішенням проблеми домашнього насильства працюють і громадські організації, і уряд, і наші міжнародні партнери, але вона досі далека від вирішення
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та дівчат Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликає вивести проблему насильства з тіні та докласти всіх зусиль для боротьби з нею. Про це він заявив у понеділок, 25 листопада, виступаючи в Будинку Уряду на відкритті виставки «16 днів проти насильства», організованої за підтримки Фонду ООН з народонаселення, йдеться на сайті Кабміну.
Участь у заході взяли перша леді Олена Зеленська, Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, представник Фонду народонаселення ООН в Україні Хайме Надаль, народний депутат України Марина Бардіна, почесний амбасадор Фонду народонаселення ООН в Україні Марія Єфросиніна.
Віце-прем’єр-міністр наголосив, що Україна докладає системних зусиль для боротьби з гендерно зумовленим насильством. Йдеться про новий закон про захист від домашнього насильства, який ухвалив попередній склад парламенту, запуск підрозділу поліції для протидії домашньому насильству «Поліна». «Над цією соціальною проблемою працюють і громадські організації, і уряд, і наші міжнародні партнери, але вона досі далека від вирішення», – додав Дмитро Кулеба.
Він наголосив, що уряд працює над тим, щоб захист ставав ефективнішим і більше людей почувалися у безпеці. Так, наприклад, з січня 2018 року, коли була створена гаряча лінія для протидії насильству, кількість звернень постійно збільшується, а загалом зросла на 22%. Дмитро Кулеба переконаний: «Це означає, що зростає довіра до гарячої лінії, довіра до зусиль влади щодо боротьби з насильством, тобто проблема виходить з тіні».
«Хочу закликати всіх не боятися говорити про цю проблему. Не боятися інформувати поліцію, фахівців на гарячій лінії про те, що відбувається», – закликав віце-прем’єр-міністр.
На виставці представлені історії жертв насильства. Вони демонструють кроки, які Україна здійснила для якісної допомоги постраждалим, але також звертають увагу на те, що досі необхідно зробити для боротьби з насильством.
Міжнародна акція покликана залучити представників урядів, парламентів, громадських організацій, партнерів ООН та інших, аби залучити якомога більше людей до боротьби з насильством, висвітлити питання, пов’язані із запобіганням та викоріненням насильства щодо жінок і дівчат, яке є одним з найпоширеніших порушень прав людини у світі.
Зазначимо, що серед 95 тис. офіційно зареєстрованих у Міністерстві соціальної політики України постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини
Як повідомлялось, у рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства» дружина президента Олена Зеленська взяла участь у відкритті у Кабміні виставки, присвяченої українцям, які стали жертвами насильства, але зуміли його подолати.