Поліція відкрила справу на киянина, котрий знущався над своєю матір’ю



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Пенсіонерка втомилася від знущань зі сторони сина, тому звернулася за допомогою до поліції Фото: Нацполіція

Чоловік вчиняв психологічне насилля над матір'ю

Столична поліція відкрила кримінальне провадження відносно чоловіка, який систематично нецензурно ображав та погрожував фізичною розправою рідній матері.

Дільничні офіцери поліції зібрали достатньо матеріалів стосовно порушника. Триває досудове розслідування за фактом вчинення домашнього насильства. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Перша заява від киянки до Деснянського управління поліції надійшла ще у серпні цього року. Жінка скаржилася на свого сина, який вчиняє психологічне насилля над нею та погрожує їй розправою.

«Відпрацьовуючи це звернення, за місцем мешкання на вулиці Закревського була опитана 62-річна потерпіла, яка проживає в квартирі разом із сином. За її словами, останній регулярно цькує, принижує, а іноді погрожує застосувати силу відносно неї. Пенсіонерка втомилася від знущань зі сторони свого родича, тому звернулася за допомогою до поліції. Сусіди також зазначили, що часто чують з приміщення крики та плач потерпілої. Незважаючи на профілактичні бесіди з кривдником, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насилля», - розповів дільничний офіцер поліції Дмитро Завада.

Відносно 44-річного дебошира було складено три протоколи за ч. 1 ст. 173-2 та два протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.