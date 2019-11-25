Стало відомо, скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні
Заступник міністра соцполітики Ніжинський: серед 95 тис. постраждалих від домашнього насильства 10 тис. чоловіків і 763 дитини
Серед 95 тис. офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини. Про це повідомив на пресбрифінгу заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.
«Ми маємо негативну статистику, де серед 95 тис. зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус постраждалих від домашнього насильства, з них 10 тис. - це чоловіки і 763 - це діти», - сказав заступник міністра.
Ніжинський зазначив, що за результатами звернень до call-центрів Мінсоцполітики, 81 дитина поміщена до закладів соціального захисту дітей, 76 дітей поміщено до закладів охорони здоров'я та 815 - отримали допомогу без поміщення їх до закладів стаціонарного перебування.
При цьому в 2019 році 44 дитини відібрано в батьків через судову тяганину батьків, а також подано понад 59 позовів про позбавлення батьківських прав та винесено 12 судових рішень про позбавлення батьківських прав.
Як повідомлялось, у рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства» дружина президента Олена Зеленська взяла участь у відкритті у Кабміні виставки, присвяченої українцям, які стали жертвами насильства, але зуміли його подолати.