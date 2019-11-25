Стало відомо, скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні



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Заступник міністра соцполітики Ніжинський: серед 95 тис. постраждалих від домашнього насильства 10 тис. чоловіків і 763 дитини

Серед 95 тис. офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини. Про це повідомив на пресбрифінгу заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

«Ми маємо негативну статистику, де серед 95 тис. зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус постраждалих від домашнього насильства, з них 10 тис. - це чоловіки і 763 - це діти», - сказав заступник міністра.

Ніжинський зазначив, що за результатами звернень до call-центрів Мінсоцполітики, 81 дитина поміщена до закладів соціального захисту дітей, 76 дітей поміщено до закладів охорони здоров'я та 815 - отримали допомогу без поміщення їх до закладів стаціонарного перебування.

При цьому в 2019 році 44 дитини відібрано в батьків через судову тяганину батьків, а також подано понад 59 позовів про позбавлення батьківських прав та винесено 12 судових рішень про позбавлення батьківських прав.

Як повідомлялось, у рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства» дружина президента Олена Зеленська взяла участь у відкритті у Кабміні виставки, присвяченої українцям, які стали жертвами насильства, але зуміли його подолати.

25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Він був заснований ООН рівно 20 років тому - 25 листопада 1999 року. «16 днів активізму проти гендерного насильства» – всесвітня акція, ініційована Центром жіночого глобального лідерства у 1991 році з метою привернення уваги до проблем гендерно зумовленого насильства, а також активізації діяльності державних структур і громадських організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології у суспільстві, яка проходить з 25 листопада по 10 грудня. З початку двохтисячних років щорічно проходить і в Україні. Починається 25 листопада з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і завершується 10 грудня – в Міжнародний день прав людини.