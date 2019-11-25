У Києві стартують 16 днів проти гендерного насильства
Києв доєднався до щорічної міжнародної кампанії, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
У понеділок, 25 листопада, у Києві у рамках Міжнародної соціальної акції «16 днів проти гендерного насильства» відбудеться серія заходів, метою яких є привернення уваги до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, що є грубим порушенням прав людини.
Заходи розпочнуться о 14:30 із презентації проєктів із нагоди Міжнародної соціальної акції «16 днів проти гендерного насильства».
У рамках заходу відбудуться презентації нових стратегій протидії насильству над жінками, інструменти формування гендерно-чутливих політик у Києві, проекти підтримки постраждалих від домашнього насильства.
Інтерактивною частиною Акції, що розпочнеться о 17:00, стане підсвічування Паркового мосту через Дніпро помаранчевим кольором, а також флешмоб із парасольками помаранчевого кольору під гаслом «Розірви коло насильства».
Також у рамках загальноміської акції за участю МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» о 17:15 із пішохідно-велосипедного мосту на Володимирській гірці естафету прийме запуск у повітря помаранчевих кульок, як заклик до кожного, хто зіткнувся із насильством, «висвітлювати» свою проблему і не залишатися з нею наодинці.