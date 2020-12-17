«Купив будинок з наркотиками». Поліція виявила у черкащанина п’ять кілограмів наркотиків

Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до трьох років

На Черкащині поліція виявила у жителя села Іванівка Уманського району майже п’ять кілограмів наркотиків. Про це повідомила речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк, пише agronews.ua.

Зазначається, що до правоохоронців Уманського відділення поліції надійшла інформація, що житель села Іванівка зберігає в себе вдома наркотики.

Правоохоронці під час проведення обшуку в надвірних спорудах виявили та вилучили речовину зеленого кольору рослинного походження вагою близько 200 грамів, пристрої для їх вживання, два поліпропіленових мішки з рослинами, що схожі на коноплі загальною вагою близько 4 кг 500 г.

«Рік тому купив будинок з наркотиками», — пояснив чоловік знахідки поліцейських.

Наразі всі рослини вилучили, їх зразки направили на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

У поліції поінформували, що чоловікові загрожує штраф, виправні роботи, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, 17 грудня на трасі під Києвом патрульні виявили водія під наркотиками.

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