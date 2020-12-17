На трасі під Києвом патрульні виявили водія під наркотиками
29-річний водій керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння
На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський бориспільські патрульні зупинили водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.
Подія трапилась на 77 кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Екіпаж патрульних зупинив водія, котрий порушив правила дорожнього руху.
Під час перевірки документів інспектори помітили у 29-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували водію пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у найближчій лікарні, на що водій погодився. Результат огляду виявився позитивний.
Охоронці порядку винесли на водія постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки), а також склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння).
За керування авто у стані сп’яніння водію загрожує штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Як повідомлялося, у ніч на 16 грудня на проспекті Павла Тичини у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) автомобіль Alfa Romeo влетів у відбійник. За даними очевидців, водій та його пасажири перебували у стані сп'яніння.