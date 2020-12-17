На трасі під Києвом патрульні виявили водія під наркотиками

За керування авто у стані сп’яніння водію загрожує штраф і позбавлення права керування транспортними засобами

За керування авто у стані сп’яніння водію загрожує штраф і позбавлення права керування транспортними засобами

29-річний водій керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння

На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський бориспільські патрульні зупинили водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

Подія трапилась на 77 кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Екіпаж патрульних зупинив водія, котрий порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів інспектори помітили у 29-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували водію пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у найближчій лікарні, на що водій погодився. Результат огляду виявився позитивний.

Результат огляду водія на стан наркотичного сп'яніння

Охоронці порядку винесли на водія постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки), а також склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння).

За керування авто у стані сп’яніння водію загрожує штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Як повідомлялося, у ніч на 16 грудня на проспекті Павла Тичини у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) автомобіль Alfa Romeo влетів у відбійник. За даними очевидців, водій та його пасажири перебували у стані сп'яніння.