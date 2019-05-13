Купрій та Савченко ледь не зірвали Погоджувальну раду: хочуть термінової інавгурації



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Савченко та Купрій вимагають термінової інавгурації Кадр з відеотрансляції Погоджувальної ради

Чим більше відкладається інавгурація Зеленського, тим довше знаходяться у російських в’язницях українські полонені, - Савченко

На початку засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракції позафракційний нардеп Віталій Купрій встав з місця та без мікрофона висловив вимогу до спікера Володимира Парубія дати слово своїй колезі Надії Савченко, яка також прийшла на засідання.

Парубій не дав слово Савченко, але вона встала з місця і теж без мікрофона висловила вимогу провести інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського якомога швидше.

«Чим більше відкладається інавгурація Зеленського, тим довше знаходяться у російських в’язницях українські полонені, - сказала вона. - Першочергово треба розглянути питання про інавгурацію 19-20 травня».

Спікер парламенту попросив Савченко та Купрія вийти з приміщення. «Ми почули, ви можете покинути погоджувальну раду», - звернувся до них Парубій.

Як повідомлялось, 8 квітня Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання «За Зеленського». Щоправда, у Зеленського відхрестилися від будь-яких зв'язків з Купрієм і наголосили: «Розмови Купрія про нову коаліцію – коаліцію Зеленського – це його особиста ініціатива, яку я вважаю абсолютно некоректною, бо не можна займатися подібними речами без узгодження з кандидатом у президенти».