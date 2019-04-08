В Раді вже створили депутатське об’єднання «За Зеленського»



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Тут вам не «95 квартал», а Верховна Рада, відповіла головуюча на погоджувальній раді Ірина Геращенко

Позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання "За Зеленського". Про це він заявив напочатку погоджувальної ради, хоча Ірина Геращенко не дала йому слово.

Купрій заявив про високу ймовірність фальсифікації результатів виборів з боку чинного президента Петра Порошенка.

«Існує велика загроза, що президент Петро Порошенко сфальсифікує вибори», - сказав він.

У зв'язку з цим, за словами Купрія, створюється «Об'єднання на підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського».

«Тут не «95 квартал», а Верховна Рада України. Я дуже прошу вас сісти на місце», -закликала нардепа перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Нагадаємо, в першому турі виборів Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко15,95%. Другий тур голосування назначений на 21 квітня.