В Раді вже створили депутатське об’єднання «За Зеленського»
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Розсилка
Тут вам не «95 квартал», а Верховна Рада, відповіла головуюча на погоджувальній раді Ірина Геращенко
Позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання "За Зеленського". Про це він заявив напочатку погоджувальної ради, хоча Ірина Геращенко не дала йому слово.
Купрій заявив про високу ймовірність фальсифікації результатів виборів з боку чинного президента Петра Порошенка.
«Існує велика загроза, що президент Петро Порошенко сфальсифікує вибори», - сказав він.
У зв'язку з цим, за словами Купрія, створюється «Об'єднання на підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського».
«Тут не «95 квартал», а Верховна Рада України. Я дуже прошу вас сісти на місце», -закликала нардепа перший віце-спікер Ірина Геращенко.
Нагадаємо, в першому турі виборів Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко15,95%. Другий тур голосування назначений на 21 квітня.