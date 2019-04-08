  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    В Раді вже створили депутатське об’єднання «За Зеленського»

    • Розсилка
    В Раді вже створили депутатське об’єднання «За Зеленського»

    Тут вам не «95 квартал», а Верховна Рада, відповіла головуюча на погоджувальній раді Ірина Геращенко

    Позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання "За Зеленського". Про це він заявив напочатку погоджувальної ради, хоча Ірина Геращенко не дала йому слово.

    Купрій заявив про високу ймовірність фальсифікації результатів виборів з боку чинного президента Петра Порошенка.

    «Існує велика загроза, що президент Петро Порошенко сфальсифікує вибори», - сказав він.

    У зв'язку з цим, за словами Купрія, створюється «Об'єднання на підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського».

    «Тут не «95 квартал», а Верховна Рада України. Я дуже прошу вас сісти на місце», -закликала нардепа перший віце-спікер Ірина Геращенко.

    Нагадаємо, в першому турі виборів Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко15,95%. Другий тур голосування назначений на 21 квітня.

    Верховна Рада вибори Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ