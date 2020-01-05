Курц заявив про неготовність Австрії приймати мігрантів



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За словами канцлера Австрії, його країна зробила «непропорційно багато» для мігрантів

Австрія не готова приймати дітей-біженців з острова Лесбос, незважаючи на сформовану там кризову ситуацію.

Про це сказав канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю виданню Bild.

За словами Курца, що його країна зробила вже «більш ніж достатньо для мігрантів». Канцлер заявив, що Австрія за останні роки внесла непропорційно великий внесок.

«Наша країна отримала більше 150 тисяч прохань про отримання притулку, на мій погляд, занадто багато для маленької Австрії», - зазначив Курц.

Він додав, що Австрія продовжує працювати над проблемою мігрантів.

«Ми намагаємося вивезти з країни всіх, хто отримав негативне рішення про надання притулку і знаходиться тут незаконно, і інтегрувати тих, хто отримав позитивне рішення. Це колосально складне завдання для нашої країни і буде займати нас ще десятиліття», - заявив канцлер.

Європейське прикордонне агентство Frontex, в 2019 році потік мігрантів з узбережжя Туреччини на грецькі острови збільшився на 31%. Табори на островах переповнені, мігранти потребують перевезти їх з островів і відправити в Європу.