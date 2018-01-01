Курнікова та Іглесіас вперше показали своїх двійнят
- Сьогодні, 06:44
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Лише за годину фотографія Іглесіаса зібрала понад 600 тис. лайків
Зіркова пара Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вперше показали фото своїх новонароджених дітей.
16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила артистові двійню.
Первістками спортсменки та співака стали хлопчик і дівчинка.
Батьки вже придумали й імена новонародженим, назвавши дітей Ніколасом і Люсі. Повідомляється, що малюки з'явилися на світ у суботу, 16 грудня.
Фотографії співак та екс-перша ракетка світу опублікували в своїх Instagram.
Лише за годину фотографія Іглесіаса зібрала понад 600 тис. лайків і масу захоплених коментарів.
Нагадаємо, що ніхто навіть і не помітив, що Анна була вагітною.
Додамо, що у соціальних мережах підписники вже на повну вітають Курнікову з поповненням у сім’ї.
Курнікова й Іглесіас зустрічаються з 2001 року. У 2003 році спортсменка завершила кар'єру. У парному розряді Анна завоювала 16 титулів WTA і була першою ракеткою світу.