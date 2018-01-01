Курнікова та Іглесіас вперше показали своїх двійнят

Лише за годину фотографія Іглесіаса зібрала понад 600 тис. лайків

Зіркова пара Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вперше показали фото своїх новонароджених дітей. 16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила артистові двійню. Первістками спортсменки та співака стали хлопчик і дівчинка. Батьки вже придумали й імена новонародженим, назвавши дітей Ніколасом і Люсі.



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Лише за годину фотографія Іглесіаса зібрала понад 600 тис. лайків

Зіркова пара Анна Курнікова та Енріке Іглесіас вперше показали фото своїх новонароджених дітей.

16 грудня 2017 року російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова народила артистові двійню.

Первістками спортсменки та співака стали хлопчик і дівчинка.

Батьки вже придумали й імена новонародженим, назвавши дітей Ніколасом і Люсі. Повідомляється, що малюки з'явилися на світ у суботу, 16 грудня.

Фотографії співак та екс-перша ракетка світу опублікували в своїх Instagram.

Лише за годину фотографія Іглесіаса зібрала понад 600 тис. лайків і масу захоплених коментарів.

Нагадаємо, що ніхто навіть і не помітив, що Анна була вагітною.

Додамо, що у соціальних мережах підписники вже на повну вітають Курнікову з поповненням у сім’ї.

Курнікова й Іглесіас зустрічаються з 2001 року. У 2003 році спортсменка завершила кар'єру. У парному розряді Анна завоювала 16 титулів WTA і була першою ракеткою світу.



