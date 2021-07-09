Курс валют: долар втратив копійку, євро додало дві

НБУ оновив прогноз перед вихідними

На 9липня Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,28 грн.

Це на 1 коп. менше, ніж було вчора. Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро подорожчав на 2 коп. Коштує 32,31 грн.

Курс російського рубля - 36 коп.

В обмінниках долар купують по 27,10 грн. Продають по 27,26 грн.

За євро пропонують 32,05 грн. Продають по 32,28 грн.

Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.

Читайте також:



