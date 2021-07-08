Штрафи понад 130 тис. грн. НБУ почне карати банки за неетичну поведінку з клієнтами

Нацбанк матиме право застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав споживачів фінпослуг (зокрема боржників) – письмове застереження або штраф

Відповідна постанова НБУ набирає чинності з 14 липня – одночасно із уведенням в дію закону про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості

Починаючи з 14 липня, Національний банк України може почати штрафувати банки за неетичну поведінку з клієнтам. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України передбачив у своєму нормативно-правовому акті заходи впливу до банків за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості», – зазначається в повідомленні.

Так, Нацбанк матиме право застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав споживачів фінпослуг (зокрема боржників) – письмове застереження або штраф.

Штрафи при цьому можуть коливатися в розмірі від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів (5100 – 136 000 грн) громадян залежно від виду порушення.

Потреба у змінах виникла у зв’язку з ухваленням Верховною Радою 19 березня цього року закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості». Цей документ ще називають «антиколекторським» законом.

Він передбачає нові заходи впливу до кредитодавців та колекторських компаній за порушення прав споживачів під час врегулювання простроченої заборгованості.

У пресслужбі уточнили, що відповідна постанова НБУ набирає чинності з 14 липня – одночасно із уведенням в дію закону про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Як раніше писав «Главком», з14 липня в Україні по-новому запрацюють фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.