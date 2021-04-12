НБУ повідомив, кому давав доступ до банківської таємниці з початку року

Торік НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази

Найчастіше НБУ надавав доступ до банківської таємниці за ініціативи ГПУ

Упродовж I кварталу 2021 року Національний банк України 23 рази надавав силовикам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері, повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, надання доступу відбувалося за ініціативою:

• Генеральної прокуратури – 2 рази;

• Національної поліції – 11 разів;

• Служби безпеки України – 3 рази;

• Державної фіскальної служби – 4 рази;

• Національного антикорупційного бюро – 1 раз;

• Державного бюро розслідування – 2 рази.

Торік НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази.

У 2019 році НБУ надав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.

За 2016–2019 роки Нацбанк надав доступ до інформації 608 разів.

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