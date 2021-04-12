НБУ повідомив, кому давав доступ до банківської таємниці з початку року
Найчастіше НБУ надавав доступ до банківської таємниці за ініціативи ГПУ
Упродовж I кварталу 2021 року Національний банк України 23 рази надавав силовикам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері, повідомляє пресслужба НБУ.
За даними НБУ, надання доступу відбувалося за ініціативою:
• Генеральної прокуратури – 2 рази;
• Національної поліції – 11 разів;
• Служби безпеки України – 3 рази;
• Державної фіскальної служби – 4 рази;
• Національного антикорупційного бюро – 1 раз;
• Державного бюро розслідування – 2 рази.
Торік НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази.
У 2019 році НБУ надав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.
За 2016–2019 роки Нацбанк надав доступ до інформації 608 разів.
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