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    НБУ повідомив, кому давав доступ до банківської таємниці з початку року

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    Торік&nbsp;НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази - НБУ повідомив, кому давав доступ до банківської таємниці з початку року
    Торік НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази
    Фото: bank.gov.ua

    Найчастіше НБУ надавав доступ до банківської таємниці за ініціативи ГПУ

    Упродовж I кварталу 2021 року Національний банк України 23 рази надавав силовикам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері, повідомляє пресслужба НБУ.

    За даними НБУ, надання доступу відбувалося за ініціативою:

    • Генеральної прокуратури – 2 рази;

    • Національної поліції – 11 разів;

    • Служби безпеки України – 3 рази;

    • Державної фіскальної служби – 4 рази;

    • Національного антикорупційного бюро – 1 раз;

    • Державного бюро розслідування – 2 рази.

    Торік НБУ надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 134 рази.

    У 2019 році НБУ надав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.

    За 2016–2019 роки Нацбанк надав доступ до інформації 608 разів.

    Нагадаємо, на сьогодні кожен українець може зіткнутися з блокуванням рахунку: пошукові алгоритми визначають джерела грошових коштів, виявляючи серед них підозрілі.

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    Теги: Національний банк банк НБУ
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