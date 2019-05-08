Kyiv Not Kiev: аеропорт Відня змінив назву Києва
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В Австрії почали правильно писати латиницею столицю України
Міжнародний аеропорт Відня почав застосовувати Kyiv замість російської транскрипції Kiew. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
«Дякую Віденському аеропорту за перехід на правильне написання Києва! Дніпро, Львів і Харків тут писали правильно ще з 2016 року. Тепер повний комплект», - написав посол в Facebook.
Хоча на сайті аеропорту, станом на 13 годину, ще не встигли поміняти назву.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
Один з перших змінив назву Києва лондонський аеропорт Лутон.
2019 році аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.
14 лютого правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна
В березні це зробили - стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропор Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану.
В квітні – аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.