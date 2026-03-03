В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 3 березня

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 3 березня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях дощ, мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних, вночі і в східних областях без опадів. Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.

Прогноз погоди на 3 березня Укргідрометцентр

У вівторок, 3 березня, у Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, по Києву вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними.