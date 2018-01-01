Лавров заявив, що система ПРО в Японії може бути використана для наступальних дій

Москва погрожує Токіо погіршенням відносин у разі розміщення Aegis Ashore

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок заявив про те, що американська система протиракетної оборони Aegis Ashore, яку Токіо має намір придбати до 2023 року, може бути використана для наступальних цілей. Дану заяву Сергій Лавров зробив під час щорічної прес-конференції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. В грудні 2017 року стало



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров не задоволений намірами Японії

Москва погрожує Токіо погіршенням відносин у разі розміщення Aegis Ashore

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок заявив про те, що американська система протиракетної оборони Aegis Ashore, яку Токіо має намір придбати до 2023 року, може бути використана для наступальних цілей. Дану заяву Сергій Лавров зробив під час щорічної прес-конференції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В грудні 2017 року стало відомо про попередні наміри Японії придбати дві пускові установки Aegis Ashore для протидії ракетній загрозі із боку КНДР. Проте в основі цієї системи є універсальна вертикальна пускова установка Mk41, яка в американському флоті використовується не лише для запуску перехоплювачів SM-2, SM-3 і SM-6, але і для застосування ударних крилатих ракет Tomahawk. Як наслідок, Москва вважає, що система Aegis Ashore може бути використана для розміщення по периметру російських кордонів крилатих ракет Tomahawk. Така властивість установки Mk41 є причиною критики із боку РФ об’єктів Aegis Ashore в Румунії і Польщі.

Сьогодні Сергій Лавров заявив про те, що в них є великі сумніви щодо запевнень США, що вони не будуть займатися оперативним контролем систем Aegis Ashore в Японії. За словами керівника МЗС РФ розміщення подібних систем кине тінь і поставе під сумнів двосторонні відносини із Японією.