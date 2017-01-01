Лещенко сходив перевірив, як Генпрокурор Луценко «знущається з людей»

Микитюк розповів, як Луценко третій місяць уникає прийому громадян в ГПУ

Народний депутат Сергій Лещенко сьогодні відвідав Генеральну прокуратуру, аби перевірити, як Юрій Луценко здійснює прийом громадян Про це у «Фейсбук» повідомив Юрій Микитюк, керівник інформвідділу «ДемАльянсу». «Вже третій місяць підряд ми з Сергій Лещенко ходимо в ГПУ, щоб перевірити як Юрій Луценко



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Фото Юрія Микитюка

Микитюк розповів, як Луценко третій місяць уникає прийому громадян в ГПУ

Народний депутат Сергій Лещенко сьогодні відвідав Генеральну прокуратуру, аби перевірити, як Юрій Луценко здійснює прийом громадян

Про це у «Фейсбук» повідомив Юрій Микитюк, керівник інформвідділу «ДемАльянсу».

«Вже третій місяць підряд ми з Сергій Лещенко ходимо в ГПУ, щоб перевірити як Юрій Луценко здійснює прийом громадян. У вересні замість прийому громадян він поїхав у відрядження, у жовтні замість прийому вирішив взяти відпустку на декілька днів», - написав Микитюк.

Він зазначив, що й сьогодні, ідучи в ГПУ, «не було великих очікувань щодо присутності Юрія Віталійовича на робочому місці».

«Проте цей день мені таки запам'ятається. У приймальні було багато людей: старші, молоді, з Ужгорода, Полтави і Дружківки. Всі вони приїхали на прийом не з хорошого життя - в когось вбили члена сім'ї, в когось забирають бізнес», - розповів Микитюк.

«Я не розумію: Юрій Луценко, невже так важко прийняти, вислухати людей? Невже потрібно знущатись з них, ігноруючи їхнє право на пошуки хоч якоїсь справедливості? Питання не риторичні», - резюмував він.

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