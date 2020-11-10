У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна

Двоє хлопців зайшли у фойє відомства і, демонструючи свої «подарунки» охороні, сказали, що це «антівірус»

Сьогодні, 10 листопада, до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру прийшли візитери з відрами фекалій.

Як повідомили «Главкому» очевидці, двоє хлопців зайшли у фойє відомства і, демонструючи свої «подарунки» охороні, сказали, що це «антівірус».

«Це від Covid-19 Роману Лещенку та його команді для того, щоб мазалися ним. Не «внутрь», а мазалися. А особисто для Романа Лещенка, щоб язика ще мазав. Кажуть, допомагає для його брехливого язика», - розповів один із візитерів.

Інший «гість» відкрив друге відро та вилив його вміст на вхідні двері Держслужби. Хуліган пояснив, що це «аби бацили не попадали в Держгеокадастр».

«Це передайте Роману Лещенку, що це за те, що він краде державну землю», - резюмував хлопець.

Зазначимо, що охоронці поводили себе спокійно, не провокували хуліганів, лише зауважили, що «це людям зараз прибирати доведеться».

Будівля Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру розташована у Києві за адресою вулиця Народного Ополчення, 3.

Раніше повідомлялося, що президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.

Також нещодавно Роман Лещенко заявив, що у Держгеокадастрі визначили, що похибка в земельному балансі становить понад 5 млн га.