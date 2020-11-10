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    У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна

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    Одне відро &laquo;гості&raquo; вилили на вхідні двері Держслужби - У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна
    Одне відро «гості» вилили на вхідні двері Держслужби
    Скріншот

    Двоє хлопців зайшли у фойє відомства і, демонструючи свої «подарунки» охороні, сказали, що це «антівірус»

    Сьогодні, 10 листопада, до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру прийшли візитери з відрами фекалій.

    Як повідомили «Главкому» очевидці, двоє хлопців зайшли у фойє відомства і, демонструючи свої «подарунки» охороні, сказали, що це «антівірус».

    «Це від Covid-19 Роману Лещенку та його команді для того, щоб мазалися ним. Не «внутрь», а мазалися. А особисто для Романа Лещенка, щоб язика ще мазав. Кажуть, допомагає для його брехливого язика», - розповів один із візитерів.

    Інший «гість» відкрив друге відро та вилив його вміст на вхідні двері Держслужби. Хуліган пояснив, що це «аби бацили не попадали в Держгеокадастр».

    «Це передайте Роману Лещенку, що це за те, що він краде державну землю», - резюмував хлопець.

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    У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна
    У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна
    У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна
    У відомство, яке курує земельні питання, увірвались хулігани з відрами лайна

    Зазначимо, що охоронці поводили себе спокійно, не провокували хуліганів, лише зауважили, що «це людям зараз прибирати доведеться».

    Будівля Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру розташована у Києві за адресою вулиця Народного Ополчення, 3.

    Раніше повідомлялося, що президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.

    Також нещодавно Роман Лещенко заявив, що у Держгеокадастрі визначили, що похибка в земельному балансі становить понад 5 млн га. 

    земля протест напад Держгеокадастр
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