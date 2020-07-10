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    Зеленський визнав ще одну помилку: ліквідоване аграрне міністерство відновлять

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    Володимир Зеленський&nbsp;<span>чекає на пропозиції від фермерів</span> - Зеленський визнав ще одну помилку: ліквідоване аграрне міністерство відновлять
    Володимир Зеленський чекає на пропозиції від фермерів
    Фото: Район.Луцьк

    Президент пообіцяв, що міністр агрополітики з’явиться в Україні не пізніше вересня

    Крайній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень цього року.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

    «Я не знаю, чи встигнемо. У нас залишився один сесійний тиждень, саме наступний, а потім Верховна Рада у нас відпочиває, тому я не знаю, чи ми встигнемо призначити нового міністра і створити міністерство так швидко, але максимум у вересні.., коли вийдуть депутати знову працювати, - так, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства», - сказав Зеленський.

    Президент додав, що чекає на пропозиції від фермерів та переробників сільськогосподарської продукції щодо кандидатур на посаду аграрного міністра.

    Нагадаємо, що об'єднане Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства було створено в Україні в серпні 2019 року. Тоді відомство очолив Тимофій Милованов. Однак, після призначення нового Кабміну в березні 2020 року, міністерство вирішили знову розділити. Міністерство розвитку економіки очолив Ігор Петрашко.

    Милованов, якого тоді пророкували на пост міністра аграрної політики, відмовився працювати в новому уряді і пояснив, чому.

    Схожа ситуація трапилася ще з двома відомствами. Міністерством екологій та Міністерством енергетики. Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

    А вже у травні 2020 року Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

    міністр аграрії Володимир Зеленський президент фермер Тимофій Милованов Ігор Петрашко
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