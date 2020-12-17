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    Сьогодні Рада може призначити трьох міністрів

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    <span>Кандидатура Юрія Вітренка розглядається на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики</span> - Сьогодні Рада може призначити трьох міністрів
    Кандидатура Юрія Вітренка розглядається на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Рада в четвер може призначити міністрів агрополітики, енергетики і освіти, а керівника Мінветеранів - у п'ятницю

    Парламент сьогодні розгляне кадрові питання. Зокрема, призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

    Про це йдеться у порядку денному Ради.

    Також нардепи розглянуть призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України, а Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України (наразі він виконує обов'язки міністра).

    Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена спантеличили нардепів та суспільство та викликали критику на свою адресу. Наприклад, комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

    «Питання про призначення міністра ветеранів, очевидно, буде розглянуто в п'ятницю, це кандидатура пані Лапутіної», - повідомила журналістам заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Як відомо, 16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба.

    Разом із тим парламентарій підтвердила, що питання відставки міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського парламент точно не розглядатиме на поточному тижні. Більше того, вона не виключає, що він може продовжити працювати в уряді і в подальшому.

    Загалом у порядку денному пленарного засідання на 17 грудня - понад 50 законопроєктів та постанов.

    Так, мова йде про проєкт закону № 3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

    Також парламентарі розглянуть у другому читанні законопроєкт № 4065 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

     

    Теги: Верховна Рада міністр Юрій Вітренко парламент Сергій Шкарлет
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